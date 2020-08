Ranking Uefa aggiornato al 18 agosto 2020 dopo Lipsia-Psg (Di martedì 18 agosto 2020) Il Ranking Uefa aggiornato al 18 agosto 2020, dopo la prima semifinale di Champions League che ha visto il Psg sconfiggere il Lipsia per 3-0 volando così in finale per la prima volta nella sua storia. Sfiderà il Lione o il Bayern Monaco. La Francia continua ad insidiare l’Italia, nonostante il divario sia ancora piuttosto significativo. Al comando sempre la Spagna, con ampio margine sull’Inghilterra. Di seguito le prime dieci posizioni. Il Ranking Uefa aggiornato Spagna 101.997 punti Inghilterra 90.462 Germania 73.927 Italia 70.653 Francia 59.082 Portogallo 49.449 Russia 45.549 Belgio 37.900 Ucraina 36.100 Olanda 35.750 Leggi su sportface

