"Ragazzi adesso facciamo festa?" La foto di Ilary scatena la bufera - (Di martedì 18 agosto 2020) Novella Toloni L'invito della Blasi a divertirsi non è piaciuto al popolo social, che ha duramente criticato la scelta della conduttrice di pubblicare un post in aperta contrapposizione con le ultime scelte governative in tema di discoteche e feste Basta una foto pubblicata sui social e una descrizione sbagliata e la polemica social è servita. Perché di questi tempi pubblicare uno scatto e un commento sul tema più caldo del momento, la chiusura delle discoteche, può metterti nel mirino dei criticoni. E' successo a Ilary Blasi dopo la pubblicazione del suo ultimo post, dove ha invitato i suoi follower a fare festa. Difficile sapere se si sia trattato di una provocazione della popolare conduttrice capitolina o di una svista, quel che è certo è che il post Instagram condiviso da ... Leggi su ilgiornale

borjavalero20 : Con la giusta mentalità e con una grandissima prova di squadra! Avanti ragazzi! E adesso carichi per la finale! ??????… - AlexDoni_ : RT @borjavalero20: Con la giusta mentalità e con una grandissima prova di squadra! Avanti ragazzi! E adesso carichi per la finale! ???????? #U… - maliksvoicee : RT @manchesenso: Damiano Er faina: 'avete chiuso le discoteche adesso chiudete anche le scuole che tanto fanno pure schifo' ha 31 anni e pa… - occhibagnati : RT @manchesenso: Damiano Er faina: 'avete chiuso le discoteche adesso chiudete anche le scuole che tanto fanno pure schifo' ha 31 anni e pa… - bomdiabelaflor_ : RT @manchesenso: Damiano Er faina: 'avete chiuso le discoteche adesso chiudete anche le scuole che tanto fanno pure schifo' ha 31 anni e pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzi adesso Covid-19: adesso i positivi sono più giovani. Come capire se la seconda ondata è vicina Il Sole 24 ORE "Ragazzi adesso facciamo festa?" La foto di Ilary scatena la bufera

Basta una foto pubblicata sui social e una descrizione sbagliata e la polemica social è servita. Perché di questi tempi pubblicare uno scatto e un commento sul tema più caldo del momento, la chiusura ...

Conte: “Adesso una gioia ai nostri tifosi. Sfuriata post-Atalanta, vi spiego”

Inter-Shakhtar, Conte: “La finale una soddisfazione per tutti. Post-Atalanta? In quel momento sentivo delle cose e le ho dette” ELOGIO ALLA SQUADRA – “Ai miei ragazzi dico bravi. Hanno giocato una sfi ...

Basta una foto pubblicata sui social e una descrizione sbagliata e la polemica social è servita. Perché di questi tempi pubblicare uno scatto e un commento sul tema più caldo del momento, la chiusura ...Inter-Shakhtar, Conte: “La finale una soddisfazione per tutti. Post-Atalanta? In quel momento sentivo delle cose e le ho dette” ELOGIO ALLA SQUADRA – “Ai miei ragazzi dico bravi. Hanno giocato una sfi ...