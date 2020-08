Raffaella Mennoia, l’autrice di Uomini e Donne furiosa contro gli influencer: “Me la fate voi la spesa?” [FOTO] (Di martedì 18 agosto 2020) Raffaella Mennoia contro gli influencer Qualche ora fa Raffaella Mennoia ha avuto un duro sfogo sul suo account Instagram. La storica autrice di Uomini e Donne si è indignata per i vari influencer che negli ultimi mesi hanno dato il cattivo esempio a tutti coloro che li seguono sui social, alimentando la movida senza prendere alcuna precauzione per contenere il contagio da Covi-19. Da lunedì 17 agosto, l’attuale Esecutivo ha deciso di chiudere tutte le discoteche e sale da ballo per l’impennata dei contagi. Una delle cause di questo incremento è dovuta alla movida che, in barba a quello che è accaduto in primavera nel nostro Paese, preferiscono scatenarsi all’interno dei locali notturni. Per ... Leggi su kontrokultura

aidadafne : Da sottoscrivere in pieno: - blogtivvu : “Vi toglierei la cittadinanza”, Raffaella Mennoia si sfoga dopo la chiusura delle discoteche e chi non rispetta le… - blogtivvu : “Vi toglierei la cittadinanza”, Raffaella Mennoia si sfoga duramente contro chi non rispetta le regole dopo la chiu… - zazoomblog : La rabbia di Raffaella Mennoia sui social contro Influencers vip e pseudo-vip che non rispettano le regole -… - StraNotizie : Raffaella Mennoia contro i vip che si accalcano in Sardegna: “Vi toglierei la cittadinanza” -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia Raffaella Mennoia si mostra indignata | La verità sui carnisti fuori da Temptation Island MeteoWeek Durissimo sfogo di Raffaella Mennoia contro i vip accalcati in vacanza in Sardegna: ''Vi toglierei la cittadinanza''

Durissimo sfogo di Raffaella Mennoia che si è scagliata pubblicamente contro “influencer, vip e pseudo vip” che in queste settimane si sono accalcati “negli stessi posti della Sardegna” per fare ...

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia durissima contro i Vip che violano le regole sul Coronavirus

Raffaella Mennoia, l'amata redattrice di Uomini e Donne, si scaglia contro i Vip che non rispettano le regole sul Coronavirus, pure di fare qualche serata in Sardegna. L’estate al tempo del Covid-19 è ...

Durissimo sfogo di Raffaella Mennoia che si è scagliata pubblicamente contro “influencer, vip e pseudo vip” che in queste settimane si sono accalcati “negli stessi posti della Sardegna” per fare ...Raffaella Mennoia, l'amata redattrice di Uomini e Donne, si scaglia contro i Vip che non rispettano le regole sul Coronavirus, pure di fare qualche serata in Sardegna. L’estate al tempo del Covid-19 è ...