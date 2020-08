Quattro positivi, rinviata la 1/a sfida di Ligue 1 (Di martedì 18 agosto 2020) ANSA, - PARIGI, 18 AGO - La partita che avrebbe dovuto aprire, venerdì alle 19, il campionato della Ligue 1 francese, Olympique Marsiglia-Saint Etienne, è stata rinviata a causa di Quattro casi di ... Leggi su corrieredellosport

Corriere : Il rave abusivo tra Crema e Milano: migliaia di ragazzi accalcati per 4 giorni . E alcuni: «Siamo positivi» - rtl1025 : ?? Quattro ragazzi tra i 18 e 22 anni d'età, partiti il 5 agosto e rientrati da #Corfù il 14 agosto sono risultati p… - pasqualinipatri : Coronavirus, rinviato il match inaugurale della Ligue 1: quattro positivi - AlbertaMami8190 : RT @mostro15119736: Eh sì, siamo proprio in dittatura. Il rave abusivo tra Crema e Milano: migliaia di ragazzi accalcati 4 giorni, alcuni… - tronco70 : RT @DavelloStefano: Migliaia di ragazzi si sono ritrovati nelle campagne di Cremona provenienti da tutta Europa per fare un rave. Alcuni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro positivi Coronavirus, in Puglia quattro positivi ma tamponi in calo. Prima vittima dopo una settimana La Repubblica Coronavirus, due “focolai” sotto osservazione. Caltanissetta e Gela preoccupano i vertici dell’Asp

Sono più di due i focolai che preoccupano i vertici dell’Asp di Caltanissetta: uno nel capoluogo e riguarda una comunità di accoglienza per donne in difficoltà e gli altri casi si registrano a Gela do ...

Coronavirus: quattro nuovi contagi oggi, nessuno nel Brindisino. Un decesso nel Leccese

325 sono i casi attualmente positivi. Sono solo 4 i casi positivi al Covid registrati nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione ...

Sono più di due i focolai che preoccupano i vertici dell’Asp di Caltanissetta: uno nel capoluogo e riguarda una comunità di accoglienza per donne in difficoltà e gli altri casi si registrano a Gela do ...325 sono i casi attualmente positivi. Sono solo 4 i casi positivi al Covid registrati nella giornata di oggi, lunedì 17 agosto, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento promozione ...