Psg prima finalista di Champions, Lipsia travolto 3-0 (Di martedì 18 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Psg conquista la prima finale di Champions League della sua storia e si prepara a giocarsi il trofeo con una tra Lione e Bayern Monaco nell’ultimo atto in programma domenica 23 agosto. All’Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Tuchel batte in semifinale il Lipsia di Nagelsmann per 3-0 grazie alle reti di Marquinhos, Di Maria e Bernat al termine di una partita mai veramente in discussione. Un cambio di formazione (Mukiele per Halstenberg) per Nagelsmann rispetto alla sfida contro l’Atletico Madrid. Dopo la vittoria sull’Atalanta, Tuchel rinuncia a Navas infortunato e ricorre a due modifiche: Paredes per Gueye, Mbappè per Sarabia. Ma chi sblocca il risultato è lo stesso che ha dato il via alla rimonta contro i bergamaschi: Marquinhos, in gol di testa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

