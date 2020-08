Psg, Neymar festeggia la vittoria prendendo in giro il Lipsia su Instagram (Di martedì 18 agosto 2020) Prosegue la tradizione poco sportiva ma assolutamente legittima del Paris Saint-Germain che consiste nel prendere in giro sui social gli avversari sconfitti in Champions League. Dopo ‘la meditazione di Haaland’ e ‘Baila como el Choupo’, questa volta è stato Neymar a prendersi gioco del Lipsia. Nelle sue Instagram Stories, il brasiliano ha infatti pubblicato una foto dove tiene in mano un bicchiere del celebre marchio ‘Red Bull’, accompagnato dalla descrizione “Pai ta na final“. Di seguito la foto. Leggi su sportface

