Psg, la finale di Champions è realtà: la prima volta non si scorda mai (Di martedì 18 agosto 2020) La finale tanto attesa è finalmente arrivata. Per la prima volta nella sua storia, il Paris Saint-Germain sarà presente nell’ultimo atto di un’edizione della Champions League. Grazie al successo per 3-0 in semifinale contro il Lipsia, gli uomini di Tuchel hanno centrato un traguardo storico che, indipendentemente da come andrà a finire, resterà nella storia del club parigino. Gli investimenti notevoli dello sceicco qatariota Al-Khelaifi hanno finalmente dato i loro frutti e la capitale della Francia può finalmente tornare a sperare di salire sul tetto d’Europa. A prescindere dall’avversaria in finale – i connazionali del Lione, sconfitti poche settimane fa ai rigori, o la corazzata Bayern Monaco – e dall’esito ... Leggi su sportface

