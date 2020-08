PSG inarrestabile, Marquinhos, Di Maria e Bernat mandano al tappeto il Lipsia: decisa la prima finalista di Champions League (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo la difficile prova di pochi giorni fa contro l’Atalanta, il PSG è tornato in campo questa sera per un’importantissima sfida, contro il Lipsia, valida per le semifinale di Champions League. La squadra francese prosegue senza sosta la sua corsa e con un secco 3-0 al Lipsia staccando il pass per la finalissima della prestigiosa competizione. Marquinhos, Di Maria e Bernat hanno deciso il match, con le loro reti, che permettono al PSG di festeggiare per l’importante traguardo raggiunto. La squadra francese adesso attende di scoprire chi tra Lione e Bayern sarà la sua rivale in finale.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Fabrizi89066475 : @fondamentalisti non c'è niente da fare, con questo Icardi il PSG è veramente inarrestabile - etneo82 : @MarcoBarzaghi @inFranchezza Neymar 5? Voto correttissimo! Palla al piede inarrestabile, imprendibile... Si è divor… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG inarrestabile PSG inarrestabile, Marquinhos, Di Maria e Bernat mandano al tappeto il Lipsia: decisa la prima finalista d ... SportFair GdS – Beffa Atalanta, così no: a Lisbona passa il PSG

ROMA – Una vera e propria beffa per l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri sono stati eliminati dal PSG e l’Italia si ritrova, ancora una volta, senza rappresentanti nelle semifinali di Champions Leagu ...

Champions, in tre minuti il Psg spezza il sogno dell’Atalanta

L'Atalanta sfiora una storica qualificazione alle semifinali di Champions League, ma sul più bello si fa rimontare dal PSG trascinata dalla classe sconfinata di Neymar e Mbappé. Non basta alla Dea il ...

ROMA – Una vera e propria beffa per l’Atalanta di Gasperini. I nerazzurri sono stati eliminati dal PSG e l’Italia si ritrova, ancora una volta, senza rappresentanti nelle semifinali di Champions Leagu ...L'Atalanta sfiora una storica qualificazione alle semifinali di Champions League, ma sul più bello si fa rimontare dal PSG trascinata dalla classe sconfinata di Neymar e Mbappé. Non basta alla Dea il ...