Psg in finale di Champions, strapazzato il Lipsia 3-0 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Psg è la prima finalista della Champions League 2019/20. La squadra di Tuchel ha strapazzato il Lipsia nella semifinale di Lisbona, vincendo 3-0 in una sfida senza storia. Vantaggio di Marquinhos al 12' con un colpo di testa all'angolino raddoppiato poco prima dell'intervallo da Di Maria (42'). Al 56' il tris di Bernat da pochi passi.Nella prima finale di Champions della propria storia il Psg affronterà la vincente di Bayern-Lione che potrà essere vista domani, mercoledì 19 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro. Dallo stadio "Josè Alvalade" di Lisbona andrà in scena la sfida tra i francesi che, dopo aver eliminato Juventus e Manchester City, rappresentano la vera sorpresa di questa Champions e i tedeschi, ... Leggi su ilfogliettone

SkySport : ?? IL PSG È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIPSIA ?? PSG 0-3 Risultato finale ? ? #Marquinhos (13’) ? #DiMaria (42… - MarioGiunta : E dopo oltre 1 miliardo di spese sul mercato (dal 2011), il Psg conquista la sua prima finale di Champions! ???? #RBLPSG - OptaPaolo : 110 - Il PSG ha raggiunto la sua prima finale di Coppa Campioni/CL; questa è stata la sua 110ª partita nella compet… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il #PSG annienta il #Lipsia e vola in finale di #ChampionsLeague per la prima volta nella storia: 3-0 senza storia, ora Bayer… - cicciopuz : RT @BeppeMarottaMa1: Quando vai al PSG per vincere la CL,ma la tua squadra viene eliminata proprio a causa delle tue papere.Decidi di torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Psg finale Di Maria: "Stanotte non dormirò". Thiago Silva: "Finalmente, dopo 8 anni..." La Gazzetta dello Sport PSG - Di Maria: "Siamo felici, sarà difficile dormire fino alla finale"

Angel Di Maria, calciatore del PSG, ha commentatoai microfoni della stampa la vittoria con il Lipsia in Champions League: "Siamo felici, è stata una grande partita, vogliamo entrare nella storia del ...

Lipsia-Psg, parigini in finale: la festa dei tifosi a Parigi. FOTO

"Gasperini, grazie per i cambi. La leggenda che gli allenatori italiani siano i più bravi ...

Angel Di Maria, calciatore del PSG, ha commentatoai microfoni della stampa la vittoria con il Lipsia in Champions League: "Siamo felici, è stata una grande partita, vogliamo entrare nella storia del ..."Gasperini, grazie per i cambi. La leggenda che gli allenatori italiani siano i più bravi ...