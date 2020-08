PS5 è già un successo con il reveal trailer che supera 30 milioni di visualizzazioni (Di martedì 18 agosto 2020) Il trailer di presentazione di Playstation 5 mostrato lo scorso 11 giugno è stato parecchio apprezzato dai fan a quanto pare, dato che il video ha superato quota 30 milioni di visualizzazioni su Youtube.Nonostante il trailer sia disponibile da soli due mesi, è stato visto oltre 15 milioni di volte in più rispetto al trailer di presentazione di Xbox Series X, caricato lo scorso dicembre e a quota 13.859.069 visualizzazioni.Anche se questa differenza di spettatori potrebbe sembrare drastica, sembra essere in linea con il numero di unità vendute nell'attuale generazione di console. Secondo Forbes, PS4 ha venduto oltre 110 milioni di unità e, anche se Microsoft ha smesso di fornire numeri sulle vendite ... Leggi su eurogamer

