Protocollo scuola: l’allievo torna a casa se ha sintomi. Nessun affidamento forzato alla sanità (Di martedì 18 agosto 2020) La circolare del Ministero dell'Istruzione, riportata dai social, chiarisce alcune cose sull'avvio del prossimo anno scolastico. In primo luogo che se un allievo, alunno o studente, avrà sintomi, sarà prontamente rimandato a casa. E non affidato al'autorità sanitaria, come qualcuno avrebbe scritto Leggi su firenzepost

fabiobellentani : RT @globalistIT: - vincereelezioni : Scuola: Protocollo, ritorno a casa se allievo ha sintomi - FirenzePost : Protocollo scuola: l’allievo torna a casa se ha sintomi. Nessun affidamento forzato alla sanità - CINZIA1172 : Scuola, cosa succede se in classe c'è un positivo: la bozza del protocollo. Isolamento e quarantena - Antigone1_5_1 : #bastafakenews Ho deciso che tra le prime cose da riprendere appena rientrerò a scuola ci saranno le lezioni sul… -