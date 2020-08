Protocollo Covid per la scuola: arriva la stanza d’isolamento per gli alunni sospetti (Di martedì 18 agosto 2020) Presentato il Protocollo con le indicazioni per la gestione dei casi e focolai di Covid nelle scuole. Obiettivo un maggior coordinamento tra tutte le parti coinvolte. Mentre aumentano i dubbi sulla riapertura delle scuole prevista per il 14 settembre, un pool di esperti dell’Istituto superiore di Sanità, insieme ai ministeri della Salute e dell’Istruzione, … L'articolo Protocollo Covid per la scuola: arriva la stanza d’isolamento per gli alunni sospetti proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

HuffPostItalia : Ecco il protocollo per i contagi in classe: aule di isolamento, quarantena per tutti e referenti Covid - MediasetTgcom24 : Scuola, Protocollo: torni a casa l'allievo che presenta sintomi Covid #Scuola - finnycella : - leone150872 : RT @RogerHalsted: 'Protocollo #Bibbiano' in caso di #bambini con sintomatologia COVID, i siti anti-#bufala gridano alla fake news ma di fat… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Scuola, Protocollo: torni a casa l'allievo che presenta sintomi Covid #Scuola -