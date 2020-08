Programmi TV di stasera, martedì 18 agosto 2020. Su Rai1 in 1^Tv «Perduta nel Vermont» (Di martedì 18 agosto 2020) Benjamin Ayres e Julie Gonzalo in Perduta nel Vermont Rai1, ore 21.35: Perduta nel Vermont - 1^Tv Film di David Winning del 2017, con Julie Gonzalo, Benjamin Ayres, Peter Benson. Prodotto in Usa/Canada. Durata: 85 minuti. Trama: Angela Young è una famosa scrittrice che scappa nel Vermont per un weekend da sola. A seguito di un incidente perde la memoria e viene affidata al medico della cittadina, che vive da solo con i due figli dopo la morte della moglie. Per Angela comincia un’altra vita. Rai2, ore 21.20: Squadra Speciale Cobra 11 – 1^Tv 24×3 – Zoe: Durante una visita in un club, Dana riesce a salvare una sua coetanea, Hannah, da un rapimento. La porta nel suo appartamento per proteggerla ma vengono inseguite da una ... Leggi su davidemaggio

italiaserait : Stasera in TV 18 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - SalvatoreCow : #staseraintv lunedì #17agosto 2020. Su Rete4 «Il bisbetico domato» via @davidemaggio - nascapatata : @searain83 Stasera in TV - CasilinaNews : La #guidatv di questa sera - Luca100celleASR : RT @strumentiumani: Ragazzi, oggi è festa. I programmi per l'oggi e il domani della Roma di Friedkin ce li dirà lui, per ora non si sa null… -