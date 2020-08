Prezzo guanti monouso alle stelle: la motivazione (Di martedì 18 agosto 2020) L’emergenza legata al Covid non ha influito solamente sul Prezzo delle mascherine, ma anche su quello dei guanti monouso. Costi elevati per i clienti: l’appello alla “moderazione”. Assieme alle mascherine e ai gel disinfettanti i guanti monouso sono tra i prodotto più utilizzati, e quindi commercializzati, negli ultimi mesi caratterizzati dall’emergenza legata al Covid. Per questo in molti ne hanno approfittato per aumentare alle stelle il Prezzo dei guanti che, quando reperibili (e non sempre disponibili), sono decisamente costosi. Il lockdown è terminato da circa tre mesi, dopo altrettanti passati in casa, e proprio durante la quarantena i guanti ... Leggi su bloglive

Quasi tutti ricorderanno la difficoltà di reperire le mascherine durante il lockdown. E, allo stesso modo, anche dei guanti monouso. I cui prezzi, inevitabilmente, sono lievitati a causa ...

Il prezzo dei guanti monouso è lievitato: l'appello della residenza per disabili Stella Maris

Perché non imporre un prezzo calmierato anche per i guanti? Siamo in balia di un mercato che sta speculando su un presidio necessario per chiunque si occupi di assistenza". Da qui l'appello alle ...

