Previsioni Meteo, ancora maltempo: nuovo fronte temporalesco tra domenica 23 e lunedì 24 Agosto (Di martedì 18 agosto 2020) Previsioni Meteo – È confermato, anche alla luce degli ultimissimi aggiornamenti serali, un andamento “a montagne russe” della circolazione per il prosieguo di Agosto. Nei prossimi 7-8 giorni infatti, sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, si avvicenderanno due tipologie di circolazione piuttosto diverse. Dopo metà settimana, soprattutto fra venerdì e buona parte del weekend, ad avere la meglio sarà un promontorio caldo nordafricano il quale traghetterà, sebbene solo per 72 circa, una significativa lingua di aria molto calda dal territorio marocchino-algerino verso l’Italia, con temperature nuovamente roventi su molte regioni e termometri che schizzeranno di nuovo verso i +38/+39°C o persino oltre +40°C, in condizioni di tempo in ... Leggi su meteoweb.eu

