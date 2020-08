Previsioni Meteo Aeronautica Militare: temperature in aumento, il bollettino fino al 24 agosto (Di martedì 18 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a lunedì 24 agosto 2020. Domani al Nord cielo poco nuvoloso o velato con formazione di nubi cumuliformi, dalla seconda parte della mattinata, su Liguria, Emilia-Romagna e triveneto, accompagnati a rovesci o temporali sparsi, in diradamento dal tardo pomeriggio. In serata addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi e bel tempo sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato, con formazione di nubi cumuliformi nelle ore centrali della giornata, sulle regioni adriatiche ed aree interne di quelle tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi. Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso o velato, con formazione di ... Leggi su meteoweb.eu

fracchio_ : RT @MamolkcsMamol: - fracchio_ : RT @Michele_Arnese: GIORNALISMO METEOROLOGICO... - Michele_Arnese : GIORNALISMO METEOROLOGICO... - GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com #radionuovanetwork.com Previsioni meteo Italia Martedi 18 Agosto 2020 Oroscopo di o… - Comune_Pistoia : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 18/08/2020 10:00 - LAMMA - -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo: da Martedì TEMPORALI in ritirata, poi sarà di nuovo CALORE AFRICANO e AFA. Le PREVISIONI per la SETTIMANA iLMeteo.it Previsioni meteo per mercoledì 19 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia. Lazio Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, nubi in aumento nel pomeriggio senza ...

Previsioni meteo, settimana bollente: nuova ondata di caldo africano in arrivo

La pressione è in procinto di aumentare nuovamente e da giovedì prenderà il via una nuova ondata di caldo africano. Previsioni meteo, caldo africano in arrivo Il team del sito www.iLMeteo.it comunica ...

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia. Lazio Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio, nubi in aumento nel pomeriggio senza ...La pressione è in procinto di aumentare nuovamente e da giovedì prenderà il via una nuova ondata di caldo africano. Previsioni meteo, caldo africano in arrivo Il team del sito www.iLMeteo.it comunica ...