Presidenziali USA 2020, al via corsa alla Casa Bianca: Michelle Obama affossa Trump (Di martedì 18 agosto 2020) Se prima della pandemia la riconferma di Donald Trump alla Casa Bianca era – a detta dei più – poco più di una formalità, l'”effetto Covid” potrebbe frenare la corsa dell’attuale Presidente degli Stati Uniti, la cui gestione della pandemia ha ampiamente deluso. Per il momento i sondaggi sorridono ancora all’avversario Joe Biden, che pochi giorni fa ha annunciato Kamala Harris come candidata vicepresidente, ma nelle ultime settimane Donald Trump ha accorciato le distanze. Secondo la CNN, Biden ha un vantaggio del 4% (il 50% degli intervistati ha affermato di sostenere il ticket Biden-Harris, il 46% Trump-Pence) e il Tycoon assapora il clamoroso ribaltone. La data da cerchiare in rosso ... Leggi su quifinanza

giul9801 : RT @Virus1979C: due ultra 70enni, Trump classe 1946, Biden addirittura un classe 1942, si sfidano per la casa bianca. non credo sia mai suc… - SBidimedia : ??????? Storia delle Elezioni Presidenziali USA 2?? Parte ?? Dalla nascita del bipolarismo a Lincoln ????… - Lele76Lele : RT @UAAR_it: Interessante studio sulla segmentazione religiosa dell'elettorato USA in vista delle presidenziali, che vedono l'evangelico Tr… - tweetnewsit : Accorato appello dell'ex first lady verso le prossime presidenziali: 'Dobbiamo votare per Biden, come se la nostra… - ClaudioAgos : RT @Virus1979C: due ultra 70enni, Trump classe 1946, Biden addirittura un classe 1942, si sfidano per la casa bianca. non credo sia mai suc… -