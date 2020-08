Preliminari Champions League 2020/2021: Celtic a valanga, bene Stella Rossa e Qarabag (Di martedì 18 agosto 2020) Si sono aperti con una vittoria del Qarabag per 4-0 ai danni dei macedoni del Sileks i Preliminari di Champions League 2020/2021. La prima partita andata in scena è stata infatti in quel di Baku, dove i padroni di casa hanno rispettato i pronostici della vigilia rifilando un poker agli avversari. Vittoria di misura per i polacchi del Legia, che hanno superato il Linfield grazie ad una rete nel finale di Kante. Punteggio tennistico invece per la Dynamo Brest, vittoriosa sull’FC Astana per 6-3. Infine, a valanga sia il Celtic che la Stella Rossa. Gli scozzessi hanno rifilato 6 reti al KR Reykjavik, mentre i serbi sono stati protagonisti di una manita contro l’Europa FC. In gran spolvero ... Leggi su sportface

effe1312 : @ForzaVCG @MatteoPedrosi Non c’entra nulla ma mi pare si stia giocando la Champions dell’anno scorso ed i prelimina… - YParis_06 : RT @1marcoo: Stiamo vivendo un'epoca storica. La semifinale di Champions in contemporanea ai preliminari della prossima edizione della Cham… - matty23_ : #RBLPSG i milanisti che sfottono il lipsia solo perchè vogliono prendere per il culo ragnarick mi fanno ridere e al… - 1marcoo : Stiamo vivendo un'epoca storica. La semifinale di Champions in contemporanea ai preliminari della prossima edizione… - zazoomblog : Risultati Preliminari Champions League le partite del primo turno: vincono Qarabag e Legia - #Risultati… -

Ultime Notizie dalla rete : Preliminari Champions Champions ed Europa League: turni preliminari in gara secca Infobetting Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Legia Varsavia all’ultimo respiro

Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì ... che si disputa in gara secca e non con andata e ritorno – questa è una delle grandi novità per la Champions League 2020-2021, ...

Preliminari Champions League: i pronostici del 19 agosto

La Champions League guarda anche al futuro, con i preliminari del torneo in vista della prossima stagione. I pronostici del 19 agosto. Siamo solamente agli ottavi di finale riferiti ai preliminari ma ...

Già nei preliminari le partite vengono suddivise fra il martedì ... che si disputa in gara secca e non con andata e ritorno – questa è una delle grandi novità per la Champions League 2020-2021, ...La Champions League guarda anche al futuro, con i preliminari del torneo in vista della prossima stagione. I pronostici del 19 agosto. Siamo solamente agli ottavi di finale riferiti ai preliminari ma ...