PreemieCme il primo brand per prodotti per neonati prematuri (Di martedì 18 agosto 2020) Potrebbe nascere a breve il primo brand per prodotti per neonati prematuri. Una vera innovazione nata dall’idea di alcune creatrici che hanno presentato da poco questo progetto, con la speranza che le idee possano poi concretizzarsi nei prodotti da loro ideati. Con 152 progetti selezionati che coinvolgono 345 partner provenienti da 34 Paesi EU-COSME – dalla Francia alla Germania, Spagna, UK Italia, senza dimenticare Olanda, Slovenia, Moldavia, Estonia, Svezia, Finlandia, Montenegro, Serbia, etc – WORTH Partnership Project è il più grande incubatore europeo in ambito creativo: questo progetto della Commissione Europea è un laboratorio unico dove i designer europei possono sperimentare i vantaggi offerti da collaborazioni transnazionali e dalla ... Leggi su ultimenotizieflash

