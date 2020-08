Potere al Popolo, i candidati alle regionali per la Provincia di Salerno (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – È pronta anche su Salerno la lista dei candidati di Potere al Popolo con Giuliano Granato Presidente della Regione Campania. I nove nomi scelti sono espressione di diverse generazioni di militanti e attivisti legati alle agitazioni per il lavoro, alle lotte per l’ambiente, per la difesa dei diritti di genere e LGBT, l’antirazzismo, il diritto alla casa, all’infanzia, alla cura. Una lista che racconta le storie di chi a vent’anni oggi è costretto a partire per lasciare la Campania ma anche di chi decide di non fuggire scommettendo sulla parte sana del proprio territorio e sulla valorizzazione di nuove menti e progettualità indipendenti. “L’emigrazione di uomini e donne ... Leggi su anteprima24

AlbertoBagnai : In questo modo il potere esecutivo è sostanzialmente privo di responsabilità politica. Un modo per porre rimedio c’… - pierofassino : In #Bielorussia c’è un popolo che combatte per la libertà contro i brogli elettorali, le violenze della polizia e u… - Ol_Egy : RT @pierofassino: In #Bielorussia c’è un popolo che combatte per la libertà contro i brogli elettorali, le violenze della polizia e un Pres… - fuggire_ : @cristianalaz Ovvio, sanno bene che se votiamo alle regionali si beccano una super tranvata e sono terrorizzati, no… - lucmar6364 : RT @pierofassino: In #Bielorussia c’è un popolo che combatte per la libertà contro i brogli elettorali, le violenze della polizia e un Pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Potere Popolo EMERGENZA SOCIALE GIOVANILE A SIENA: LE PROPOSTE DI POTERE AL POPOLO oksiena.it Il governo thai ascolti i giovani studenti che protestano: sono la voce del popolo

Un tassista mi diceva l’altro giorno che questi pochi potenti considerano il Paese una loro proprietà, non hanno alcun senso del bene del popolo e fanno solo i propri interessi per mantenere il ...

Popolare di Sondrio in rialzo. Spa più vicina?

Banca Popolare di Sondrio in evidenza a Piazza Affari ... di Stato un atto di revoca dei termini sospensivi della trasformazione in Spa. Una mossa che potrebbe favorire la trasformazione della ragione ...

Un tassista mi diceva l’altro giorno che questi pochi potenti considerano il Paese una loro proprietà, non hanno alcun senso del bene del popolo e fanno solo i propri interessi per mantenere il ...Banca Popolare di Sondrio in evidenza a Piazza Affari ... di Stato un atto di revoca dei termini sospensivi della trasformazione in Spa. Una mossa che potrebbe favorire la trasformazione della ragione ...