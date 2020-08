Positiva dopo serata in discoteca, appello dell’Asl: «venite a fare il tampone» (Di martedì 18 agosto 2020) Almeno duecento persone sono a richio coronavirus. Una ragazza di ritorno da Malta, è risultata Positiva al tampone. L’appello dell’Asl. Scoperto un altro positivo al Covid in discoteca: una ragazza di Fidenza che era ritorno da una vacanza a Malta. Dunque nessuna colpa del locale parmense ma un nuovo caso di importazione da uno dei Paesi più a rischio coronavirus. La ragazza quesi sicuramente era già Positiva dopo la serata passata in discoteca, e ora tra il Parmense e il Piacentino scatta la caccia ha chi ha frequentato il locale per sottoporsi al test. L’appello a segnalarsi per effettuare un tampone per il coronavirus riguarda circa 200 persone, residenti tra ... Leggi su chenews

