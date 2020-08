Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir (Di martedì 18 agosto 2020) commenta Un gruppo di 40 clandestini è stato scaricato da un camion appena uscito dall'autostrada, dopo il casello di Portogruaro, Venezia,. Solo cinque sono stati fermati e portati in commissariato ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir #portogruaro - msn_italia : Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir - bianca_caimi : RT @MediasetTgcom24: Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir #portogruaro - stefano19871756 : RT @betania_silvia: - betania_silvia : -

Ultime Notizie dalla rete : Portogruaro migranti Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir TGCOM Portogruaro, 40 migranti in fuga dopo essere scaricati da tir

dopo il casello di Portogruaro (Venezia). Solo cinque sono stati fermati e portati in commissariato per il riconoscimento, mentre gli altri si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Rotta balcanica, dal Tir scendono 40 migranti: fuggi fuggi tra i campi, solo 5 identificati

PORTOGRUARO - Migranti e clandestini all'uscita autostradale di Portogruaro. Nuovo arrivo di immigrati clandestini a Nordest. Questa mattina un gruppo di circa 40 clandestini è sceso alla spicciolata ...

dopo il casello di Portogruaro (Venezia). Solo cinque sono stati fermati e portati in commissariato per il riconoscimento, mentre gli altri si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.PORTOGRUARO - Migranti e clandestini all'uscita autostradale di Portogruaro. Nuovo arrivo di immigrati clandestini a Nordest. Questa mattina un gruppo di circa 40 clandestini è sceso alla spicciolata ...