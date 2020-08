Pomigliano, c’è l’accordo M5s-Pd: Del Mastro il candidato sindaco nella città di Di Maio (Di martedì 18 agosto 2020) Il Movimento 5 stelle e il Partito democratico insieme a Pomigliano d’Arco, città del ministro degli Esteri ed ex capo politico M5s, Luigi Di Maio. Le due forze di maggioranza al governo hanno trovato l’accordo per correre in coalizione alle prossime comunali. Il candidato unico sarà Gianluca Del Mastro, come ha annunciato su Facebook Dario De Falco, braccio destro di Di Maio e membro dello staff del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. “Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia città!”, ha commentato. L’intesa tra M5s e Pd che replica lo schema nazionale arriva dopo il via libera di Rousseau: sulla piattaforma gli iscritti al M5s la scorsa settimana hanno votato sì alla modifica del ... Leggi su ilfattoquotidiano

