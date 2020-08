Pomezia, rientro a scuola in sicurezza: ecco tutti i lavori alla ‘Santa Procula’ (Di martedì 18 agosto 2020) Proseguono gli interventi di adeguamento alle nuove norme anti-Covid nei plessi scolastici di Pomezia e Torvaianica, in modo da rendere le scuole più sicure per l’avvio del nuovo anno scolastico. Intervento di adeguamento degli spazi della scuola primaria “Santa Procula” – IC De Andrè ecco gli interventi di manutenzione straordinaria: • demolizione di due tramezzi interni in modo da accorpare 4 aule formandone 2 di superficie maggiore da adibire alla didattica normale o alternativa aumentando il distanziamento sociale e senza creare assembramenti; • spostamento di un vano porta esistente; • adeguamento dell’impianto elettrico alla nuova configurazione. “Stiamo realizzando una serie di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, rientro a scuola in sicurezza: ecco tutti i lavori alla ‘Santa Procula’ - Comune_Pomezia : Emergenza #Covid, rientro a #scuola in piena sicurezza. Conclusi i lavori di adeguamento degli spazi della scuola p… - dangelo_luciana : RT @ZuccalaAdriano: Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia, un nuovo caso positivo appena rientrato da un viaggio in Grecia, attualmente in… - Comune_Pomezia : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia, un nuovo caso positivo di rientro dall’estero Sono 70 i cittadini guariti ne… - ZuccalaAdriano : Aggiornamento #Coronavirus a #Pomezia, un nuovo caso positivo di rientro dall’estero Sono 70 i cittadini guariti n… -