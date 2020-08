Poliziotta sospesa per un tatuaggio. Giorgia Meloni la difende così (Di martedì 18 agosto 2020) Arianna Virgolino è stata sospesa dalla Polizia di Stato per un tatuaggio. Giorga Meloni scende in campo in sua difesa e pubblica un video in cui l'agente parla e cerca di chiarire quello che è successo. "sospesa per “demeriti estetici” per un tatuaggio che peraltro aveva già provveduto a far eliminare a colpi di laser prima di prendere servizio. La strana storia che coinvolge l'agente della Polizia di Stato, Arianna Virgolino, e di altri suoi colleghi nella sua stessa situazione, lascia davvero di stucco. Un poliziotto dovrebbe essere giudicato per le sue capacità professionali, per l'abnegazione e lo spirito di servizio: tutte doti che la giovane agente ha dimostrato di avere, ricevendo anche un encomio per il suo lavoro. Spero ... Leggi su iltempo

Arianna Virgolino è stata sospesa dalla Polizia di Stato per un tatuaggio. Giorga Meloni scende in campo in sua difesa e pubblica un video in cui l'agente parla e cerca di chiarire quello che è ...

Arianna Virgolino è stata sospesa dalla Polizia di Stato per un tatuaggio. Giorga Meloni scende in campo in sua difesa e pubblica un video in cui l'agente parla e cerca di chiarire quello che è ...