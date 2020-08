Polisportiva Vitulano, colpo in difesa: ha firmato D’Amita (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVitulano (Bn) – Nuovo importante innesto per la Polisportiva Vitulano che si è assicurata le prestazioni di Gianmarco D’Amita per il prossimo campionato di Promozione. Difensore centrale classe ’91 di fisico e tecnica, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dello Sporting Pietrelcina, in Prima Categoria. Ritroverà il campionato di Promozione che gli mancava dall’esperienza con il Ponte ’98. Il presidente De Maria ha assestato un altro colpo di spessore in vista del prossimo campionato in cui il Vitulano vuole recitare a tutti i costi un ruolo da protagonista. L'articolo Polisportiva Vitulano, colpo in difesa: ha firmato ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Polisportiva Vitulano Vitulano. Colpo in attacco: firma una punta esperta ex P. Puglianello Benevento IamCALCIO