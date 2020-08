Poli europei innovazione digitale, al via bando (Di martedì 18 agosto 2020) Dalle ore 8 del prossimo 10 settembre e fino alle ore 19 del 24 settembre 2020, sarà aperta la procedura di preselezione nazionale per l’istituzione della rete europea di Poli europei di innovazione digitale. E’ quanto prevede un decreto del Ministero dello Sviluppo economico. esn/pro/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

PaolaPisano_Min : La #digitalizzazione è una priorità per il Governo. E' stata lanciata la selezione per il 'Programma Europa Digital… - CorriereCitta : Poli europei innovazione digitale, al via bando - mcontri : RT @PaolaPisano_Min: La #digitalizzazione è una priorità per il Governo. E' stata lanciata la selezione per il 'Programma Europa Digitale',… - secolourbano : RT @PaolaPisano_Min: La #digitalizzazione è una priorità per il Governo. E' stata lanciata la selezione per il 'Programma Europa Digitale',… - viciocort : RT @PaolaPisano_Min: La #digitalizzazione è una priorità per il Governo. E' stata lanciata la selezione per il 'Programma Europa Digitale',… -