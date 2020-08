Plymouth (Regno Unito) Padre fustiga il figlio 15enne perché gay (Di martedì 18 agosto 2020) Plymouth (Regno Unito) Padre fustiga il figlio 15enne perché gay A Plymouth una cittadina inglese, un Padre ha fustigato il figlio 15enne con un cavo televisivo perché gay. L’uomo di circa 40 anni ha pUnito il figlio, frustandolo per 20 volte dopo averlo fatto spogliare, lasciandolo con indosso solo con l’intimo e i calzini. E tutto dopo aver scoperto l’iscrizione del figlio alla famosa app di appuntamenti gay Grindr. Una violenza che ha procurato alla giovane vittima delle cicatrici in varie parti del corpo (In particolare nelle braccia), oltre a problemi psicologici a lungo termine. Leggi anche ... Leggi su sanand

