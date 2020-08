Playoff NBA – Buona la prima per gli Orlando Magic: ai Bucks non basta un ottimo Antetokounmpo (Di martedì 18 agosto 2020) Sorridono gli Orlando Magic: conquistata la vittoria nella prima sfida degli ottavi di finale dei Playoff di NBA. I Magic hanno avuto la meglio sui Milwaukee Bucks nel primo turno a porte chiuse, trionfando col punteggio di 110-122, trascinati da un ottimo Vucevic, a referto con 35 punti e 14 rimbalzi. Ai Bucks non sono bastati i 31 punti di Antetokounmpo.L'articolo Playoff NBA – Buona la prima per gli Orlando Magic: ai Bucks non basta un ottimo Antetokounmpo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

