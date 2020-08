Playoff NBA – Brutto infortunio per Hayward: stop di 4 settimane per il cestista dei Celtics [VIDEO] (Di martedì 18 agosto 2020) Brutte notizie per i Boston Celtics durante i Playoff NBA: Gordon Hayward è costretto ad un importante stop a causa di un infortunio. Il cestista, atterrato male sul piede, ha ruotato in maniera innaturale la caviglia ed è stato costretto a lasciare il campo da gioco durante il quarto quarto della partita contro i Philadelphia 76ers. Hayward è stato sottoposto a degli accertamenti, dai quali è emersa una distorsione alla caviglia di terzo grado che costringe il cestita a fermarsi per 4 settimane. Gordon Hayward being helped off the court after appearing to injure his ankle. pic.twitter.com/ePanph0cwZ — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) August 18, ... Leggi su sportfair

