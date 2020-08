Plácido Domingo, a Caserta la prima data del tour in Italia (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiÈ a Caserta la prima data in Italia per Plácido Domingo, uno dei più grandi tenori al mondo, che torna in Campania dopo vent’anni per la rassegna “Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta” con il “Galà di Plácido Domingo” sabato 22 agosto alle ore 21 nella location d’eccezione di Piazza Carlo di Borbone con la facciata del palazzo vanvitelliano a fare da sfondo. Un concerto attesissimo che propone arie e duetti dal repertorio di Opera e Zarzuela, con autori da Verdi a Giordano, a Giménez, Moreno-Torroba, Serrano e Sorozábal. Domingo è in scena con Saioa Hernández, tra i ... Leggi su anteprima24

