“Piove cioccolato dal cielo”, la cittadina svizzera di Olten ricoperta di cacao dopo un guasto alla fabbrica Lindt (Di martedì 18 agosto 2020) La colpa, si potrebbe dire, è stata della fabbrica di cioccolato. Non quella di Roald Dahl e Willy Wonka, Gene Wilder o Johnny Depp che fosse. Gli abitanti di Olten, cittadina tra Zurigo e Basilea, infatti, hanno ricevuto una dolce sorpresa: la città è stata ricoperta per giorni da una pioggia di cacao finissimo. Il motivo dell’insolito evento atmosferico, riportano i media locali, è stato un guasto all’impianto di areazione della locale fabbrica Lindt, nello specifico un difetto nella ventilazione di una linea “per la tostatura delle fave di cacao”, più il forte vento che ha disperso il cioccolato per tutta la città. La ... Leggi su ilfattoquotidiano

