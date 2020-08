Pioli: «Ibra è un grande professionista. Non abbiamo bisogno di acquisti» (Di martedì 18 agosto 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in un’intervista a Skrill dell’importanza di Ibrahimovic e di Donnarumma in squadra IbraHIMOVIC – «Zlatan è un grande professionista. Insegna ai giocatori più giovani, è un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra ed è molto rispettoso dei ruoli. Il suo segreto è la sua voglia di vincere e di migliorare sempre». DONNARUMMA – «Ha un talento straordinario e ha indossato con grande personalità la fascia da capitano di Romagnoli. È uno dei portieri più forti al mondo e ha ancora ampi margini di miglioramento». MERCATO – «Il Milan non ha bisogno di molti nuovi acquisti, ... Leggi su calcionews24

acmilan : Coach Pioli's arrival, our 120th anniversary, @Ibra_official's return. Season Review: part 2, is on our App ??… - Gazzetta_it : #Pioli chiama @Ibra_Official Patto di ferro e diplomazia. L’assist per il Milan arriva al telefono - Notiziedi_it : Pioli “Ibra e Gigio grandi, ora rinforzi mirati” - CorSport : #Pioli: #Milan, con #Ibra e #Donnarumma servono solo rinforzi mirati ?? - Sport_Mediaset : #Milan, #Pioli: '#Ibra punto di riferimento, servono pochi rinforzi ma nelle posizioni giuste'. Il tecnico rossoner… -