Piaggio Aerospace e Banca Ifis | finanziamento da 30 milioni di euro a favore dei lavoratori

Buone notizie per i dipendenti di Piaggio Aerospace. Ammonta infatti a un importo di 30 milioni di euro il finanziamento che Banca Ifis ha formalizzato a favore di Piaggio Aerospace. Si tratta di un finanziamento che verrà erogato sotto forma di anticipo contratti e operazioni di factoring e il via libera è avvenuto dopo l'ok definitivo ricevuto dal ministero dello Sviluppo Economico e con il benestare del Comitato di Sorveglianza.Secondo il commissario straordinario Vincenzo Nicastro "l'accordo, raggiunto al termine di un processo che ha inizialmente coinvolto altre istituzioni finanziarie pubbliche e private, permetterà ora a Piaggio Aero Industries e ...

