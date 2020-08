‘Perduta nel Vermont’, trama e curiosità sul film romantico del 2017 (Di martedì 18 agosto 2020) Stasera su Rai 1 andrà in onda ‘Perduta nel Vermont’, film romantico del 2017; scopri la trama, il cast e le curiosità Rai 1 ci propone per stasera 18 Agosto 2020 un film romantico del 2017, ‘Perduta nel Vermont’. Diretto da David Winning, con Julie Gonzalo, il film racconta una storia dolceamara. Una giovane donna fugge da una vita troppo frenetica che minaccia di travolgerla, ma il destino la condurrà in un incantevole viaggio alla scoperta di sé stessa. E, forse, anche delle ragioni del cuore. Si tratta di un film per la tv il cui titolo originale è ‘Falling for Vermont’ (letteralmente ‘Innamorarsi del Vermont’). A dispetto del titolo, tutta ... Leggi su nonsolo.tv

eziomauro : L'intervista perduta a Bukowski Così nel 1981 parlava di letteratura, sesso, poesia e umanità - rari_in : @Oriana_Mati Esiste l'amore di coppia e l'amore per una persona che si è perduta. È più facile tenere vivo il secon… - donvitorap : Stasera AL BAR DELLO SPORT Rai movie poi tg1 e a seguire Perduta nel Vermont rai1 dopo un sacco bello rete 4 Verdon… - Stasera_in_TV : RAI 1: (21:25) Perduta nel Vermont (Film) #StaseraInTV 18/08/2020 #PrimaSerata #perdutanelvermont @RaiUno - GuidaTVPlus : 18-08-2020 21:25 #Rai1 Perduta nel Vermont #Romantico #Sentimentale #StaseraInTV -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Perduta nel Piccolo, Covacich, Piperno e Antonelli. La Lettura degli scrittori e del dialetto Corriere della Sera