Perché Trump vuole incontrare Putin prima delle elezioni (Di martedì 18 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe fatto sapere ai suoi collaboratori più stretti che sarebbe interessato ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin prima delle elezioni di novembre. L’indiscrezione è stata riferita da Nbc News che riporta anche come l’amministrazione americana sarebbe già all’opera per stabilire il dove e il quando dell’incontro al … Perché Trump vuole incontrare Putin prima delle elezioni InsideOver. Leggi su it.insideover

lorepregliasco : Perché questa mappa è importante? Perché mostra che, a oggi, il terreno di gioco delle presidenziali è 100% all'at… - alepaganotwit : ?? Che il deep state vuole uccidere Trump è cosa nota da molto tempo. Ecco perché gli uomini liberi di tutto il mon… - Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ CLIPPINO 4( grazie a Carlo_bis) Svolgimento dei dibattiti in Italia: d… - AntFuniciello : @DimitarL71 @lauracesaretti1 Non so... Trump ha vinto perché ha preso, con merito politico, alcuni stati dove i dem… - neXtquotidiano : RT @EugenioCardi: Dio mio, ormai #Salvini è l'immagine perfetta del più grande #coglione al mondo, naturalmente in ottima compagnia di #Tru… -