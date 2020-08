Pedullà: accordo City-Koulibaly per l’ingaggio. Pronti 70 milioni più bonus per il Napoli (Di martedì 18 agosto 2020) Alfredo Pedullà scrive che è stato raggiunto l’accordo tra il Manchester City e Koulibaly. Adesso bisognerà trattare tra i deu club. E, secondo Pedullà, il City aumenterò l’offerta: passerà da 63 milioni più bonus a 70 più bonus. Il Napoli rinuncia all’idea di incassare 80 milioni. L’operazione dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni. #Koulibaly–#City: accordo sull’ingaggio! Pronta una nuova offerta da 70 milioni più bonus. Strada tracciata — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 18, 2020 L'articolo Pedullà: accordo ... Leggi su ilnapolista

napolista : Pedullà: accordo City-Koulibaly per l’ingaggio. Pronti 70 milioni più bonus per il Napoli Il Napoli rinuncia all’i… - AleCrisa86 : Koulibaly al City secondo #Pedullà: accordo sull’ingaggio. Pronta una nuova offerta da 70 milioni più bonus. Strada tracciata. - DribblingWorld : Il Napoli avrebbe intenzione di acquistare DUE esterni: ha già i SI di Under e Boga. Si cerca l'accordo con le soci… - napolista : Pedullà: il Napoli su Papastathopoulos, è tensione con l’Arsenal per Gabriel I Gunners chiedono il via libera per… - manu_etoile : RT @piero_fr: #StaseraItalia La grande (?) giornalista Carmen #Lasorella è d’accordo con “omini ominicchi e #Pedulla “ Ma Carmen non ti fis… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà accordo Esclusiva: Viviano va in Turchia, accordo con il Fatih Karagumruk alfredopedulla.com