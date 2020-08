Paura a Ostia, uomo barricato in casa minaccia di far esplodere una bombola di gas: evacuato palazzo di 5 piani (Di martedì 18 agosto 2020) È un 59enne italiano già noto alle forze dell'ordine e in cura al Centro di igiene mentale l'uomo che da questa mattina si è barricato nel suo appartamento in piazza Gasparri a Ostia , minacciando di ... Leggi su leggo

«Faccio saltare in aria il palazzo». Ore di paura e tensione a Ostia. Piazza Gasparri si è svegliata con la minaccia di un uomo che annunciava di far esplodere il suo appartamento e l'intero ...

