Paura a Ostia, si barrica in casa e minaccia: "Basta, faccio saltare tutto in aria"

minaccia il quartiere aprendo una bombola di gas: così un romano di 51 anni tenta di far saltare in aria una palazzina in quel di Ostia, verso le prime ore di questa mattina. Fondamentale l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Attimi di terrore nel quartiere del litorale romano: un uomo di 51 anni si …

Minaccia il quartiere aprendo una bombola di gas: così un romano di 51 anni tenta di far saltare in aria una palazzina in quel di Ostia, verso le prime ore di questa mattina. Fondamentale l’intervento ...

Momenti di tensione ad Ostia dove, dalle 7:45 di martedì 18 agosto, un uomo di 59 anni si è barricato nel suo appartamento minacciando di far esplodere una palazzina di cinque piani, in piazza Lorenzo ...

Momenti di tensione ad Ostia dove, dalle 7:45 di martedì 18 agosto, un uomo di 59 anni si è barricato nel suo appartamento minacciando di far esplodere una palazzina di cinque piani, in piazza Lorenzo ...