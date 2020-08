Paura a Ostia, minaccia di far saltare in aria il palazzo: l’uomo ha aperto il gas, evacuata la zona (Di martedì 18 agosto 2020) Continua ad aggravarsi la tesissima situazione di Ostia dove un uomo, da questa mattina, sta minacciando di far esplodere il palazzo in cui risiede, in piazza Gasparri. Proprio pochi minuti fa infatti l’uomo, che si era munito di diverse bombole di metano, ha aperto il gas. Per ragioni di sicurezza la squadra speciale dei Carabinieri presente sul posto ha fatto evacuare in fretta e furia prima l’intera palazzina, poi anche le palazzine circostanti. Secondo il racconto dei presenti nell’aria si sarebbe già sparso un fortissimo odore di gas. Anche le forze dell’ordine presenti sul posto si sono allontanate di diversi metri, temendo per la propria incolumità nel caso di un’imminente esplosione. I fatti Da quanto raccolto da Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

