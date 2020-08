Parma, ufficiale: è Marcello Carli il nuovo ds. Il comunicato del club (Di martedì 18 agosto 2020) Il Parma ufficializza il nuovo direttore sportivo.Si tratta di Marcello Carli che, risolto il proprio contratto con il Cagliari, è stato ufficializzato dal club ducale divenendo così il nuovo uomo mercato della società gialloblù per le prossime due stagioni. Ad annunciarlo, tramite i propri canali ufficiali, è stato lo stesso Parma. "Il Parma Calcio annuncia di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Marcello Carli. Il dirigente toscano ha firmato un contratto che lo legherà ai crociati fino al 30 giugno 2022. Nato a Colle Val d’Elsa (Siena) il 25 marzo 1964, ha iniziato la sua carriera da dirigente nell’Empoli, squadra nella quale in sei stagioni ha ricoperto ... Leggi su mediagol

