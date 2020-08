Parma, l’agente di Bruno Alves: «Piace al Boavista e ha richieste in Italia» (Di martedì 18 agosto 2020) L’agente di Bruno Alves ha parlato del difensore del Parma e del suo futuro Crescenzo Cecere, agente di Bruno Alves, ha parlato ai microfoni di ParmaLive.com del futuro del difensore e capitano del Parma. «Al momento al giocatore sono arrivate diverse richieste, non solo quella del Boavista, anche dall’Italia. Stiamo attendendo la nuova dirigenza del Parma per cercare di capire i piani. Non ho ancora parlato con Carli, lo farò in questi giorni. Bruno ha il contratto per un altro anno. Vediamo, ci dovremo incontrare con la società per capire che intenzioni hanno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

