Paola Perego ha paura per il figlio ancora in attesa di fare il tampone (Di martedì 18 agosto 2020) Paola Perego è in ansia per suo figlio Riccardo Carnevale ancora in attesa di fare il tampone dopo ben 4 giorni dall’allarme. La paura che il figlio di Paola Perego possa essere positivo al coronavirus nasce dalla positività del collega romano Lorenzo Palazzi con cui il ragazzo ha lavorato in due serate in Sardegna­­. La conduttrice he ha parlato in un’intervista al Messaggero spiegando che il figlio era in fila per il tampone ma che è stato rispedito a casa, una vera odissea mentre sia lei che Lucio Presta si chiedono se questo interessi a qualcuno. Sono veri giorni di preoccupazione perché nonostante il dj 24enne oggi ... Leggi su ultimenotizieflash

Adnkronos : Lucio Presta: 'Zero #tamponi a figlio di Paola Perego dopo feste con #Covid' - TheQ_continuum : RT @fanpage: Sono ore di grandissima ansia per Paola Perego - zazoomblog : Il figlio di Paola Perego dj in una discoteca con alcuni positivi. Presta: “Da quattro giorni aspetta il tampone” -… - fanpage : Sono ore di grandissima ansia per Paola Perego - clikservernet : Il figlio di Paola Perego dj in una discoteca con alcuni positivi. Presta: “Da quattro giorni aspetta il tampone” -