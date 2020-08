Paola Perego, chi è il figlio Riccardo Carnevale: anni, padre, lavoro, foto (Di martedì 18 agosto 2020) Paola Perego attualmente è sposata con Lucio Presta, noto manager delle celebrità dello showbiz nostrano. La loro storia risale alla fine degli anni Novanta, quando la famosa conduttrice televisiva si era appena separata dal suo primo marito. Il primo a chiedere la mano della bella figura televisiva è stato l’ex calciatore Andrea Carnevale, insieme hanno messo al mondo due figli: Giulia e Riccardo Carnevale, oggi entrambi adulti. Vi avevamo già presentato Giulia Carnevale, la primogenita di Paola Perego. Quest’ultima, insieme al compagno Filippo Giovannelli, l’ha resa nonna del piccolo Pietro (nato nel 2018) che attualmente è diventato la luce degli occhi della presentatrice del ... Leggi su tuttivip

GiancarloGarci6 : RT @ADeborahF: Che stia a casa e non si lagni #AdessoDIBBA - mickycaruso : RT @fanpage: Sono ore di grandissima ansia per Paola Perego - AngeloRindone : @Adnkronos Poteva astenersi dall'andare a certe feste. Chi lo paga il tampone al figlio di Paola Perego?! - galby1961 : RT @ADeborahF: Che stia a casa e non si lagni #AdessoDIBBA - valentinadigrav : RT @tempoweb: Il manager Presta sul figlio di Paola Perego 'Era il dj in #Sardegna e non gli fanno il tampone' -