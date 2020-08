Panico a Ostia, minaccia di far saltare in aria il palazzo: l’uomo è stato appena catturato (Di martedì 18 agosto 2020) E’ stato catturato e arrestato l’uomo che da questa mattina ha seminato il Panico in piazza Gasparri a Ostia, minacciando di far saltare in aria il suo appartamento con tutto il palazzo. Intorno alle 16.30 l’uomo dalle minacce aveva iniziato a passare ai fatti, aprendo le bombole di gas e metano che si era procurato. L’odore di gas era fortissimo in tutta l’area circostante il palazzo. Le forze dell’ordine, temendo il peggio, avevano quindi evacuato in tutta fretta sia la palazzina interessata, sia quelle adiacenti. «Ho armi e molotov» Le trattative con l’uomo, un soggetto già noto alle forze dell’ordine e con problemi di salute mentale a quanto si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Panico a Ostia, minaccia di far saltare in aria il palazzo: l’uomo è stato appena catturato - MassimoChiaram7 : RT @repubblica: Minaccia di far esplodere bombola di gas: panico e urla nel condominio - repubblica : Minaccia di far esplodere bombola di gas: panico e urla nel condominio - repubblica : Minaccia di far esplodere bombola di gas: panico e urla nel condominio - manuele_a : RT @RepubblicaTv: Ostia, barricato in casa minaccia di far esplodere bombola di gas: panico e urla nel condominio: A Ostia un uomo si è bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Panico Ostia Minaccia di far saltare palazzo con bombola gas, panico a Ostia Radio Colonna Minaccia di far saltare palazzo con bombola gas: panico a Ostia

Si e’ barricato nel suo appartamento in un palazzo di piazza Lorenzo Gasparri, a Ostia, minacciando di farlo saltare in aria con una bombola di gas. L’uomo, un 59enne con alcuni precedenti penali, e’ ...

Vasto incendio in via Aurelia: fiamme e fumo, le operazioni di spegnimento

Vasto incendio a Tor di Valle: 13 persone intrappolate tra le fiamme Via del Mare e via Ostiense sono state chiuse in entrambe le direzioni per un vasto incendio divampato in via dell'Ippica a Tor di ...

Si e’ barricato nel suo appartamento in un palazzo di piazza Lorenzo Gasparri, a Ostia, minacciando di farlo saltare in aria con una bombola di gas. L’uomo, un 59enne con alcuni precedenti penali, e’ ...Vasto incendio a Tor di Valle: 13 persone intrappolate tra le fiamme Via del Mare e via Ostiense sono state chiuse in entrambe le direzioni per un vasto incendio divampato in via dell'Ippica a Tor di ...