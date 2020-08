Panchina Juventus, il retroscena: Agnelli aveva scelto Mancini (Di martedì 18 agosto 2020) Panchina Juventus – Non era Andrea Pirlo la prima idea come erede di Maurizio Sarri ma Roberto Mancini. La notizia è stata confermata da Giornalettismo e poi ripresa da Maurizio Pistocchi. Il giornalista Mediaset, già qualche settimana fa, aveva anticipato il retroscena. L’attuale coach della Nazionale aveva iniziato a guardare altre squadre quando la Figc aveva affidato il ruolo di direttore tecnico a Marcello Lippi. Juventus: la prima idea era Mancini per la Panchina La scelta non è affatto piaciuta all’ex Inter che ha chiesto qualche giorno di tempo ai bianconeri per decidere. Una risposta che non ha trovato il consenso negli uffici torinesi, frettolosi di sostituire ... Leggi su juvedipendenza

CalcioPillole : Secondo un retroscena di @giornalettismo, Roberto #Mancini avrebbe intenzione di lasciare la guida della Nazionale.… - sportli26181512 : Inzaghi su Pirlo: 'Gli ho detto che sarà dura ma partire dalla Juventus è solo un vantaggio': Il tecnico del Beneve… - AdeNugraha999 : RT @NicoSchira: Fabio #Grosso esce dal casting per la panchina della #Juventus U23. L’ex tecnico del Brescia aspetterà una chiamata dalla A… - 7Cantona87 : RT @NicoSchira: Fabio #Grosso esce dal casting per la panchina della #Juventus U23. L’ex tecnico del Brescia aspetterà una chiamata dalla A… - kupaleon : RT @NicoSchira: Fabio #Grosso esce dal casting per la panchina della #Juventus U23. L’ex tecnico del Brescia aspetterà una chiamata dalla A… -