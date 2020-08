Pallavolo, dolorosa scelta della Fipav: la Nazionale Juniores Femminile non parteciperà ai Campionati Europei (Di martedì 18 agosto 2020) Con un Consiglio Federale straordinario, la Federazione Italiana Pallavolo ha deciso che la Nazionale Juniores Femminile non parteciperà ai Campionati Europei di categoria in programma in Bosnia Erzegovina e Croazia dal 22 al 30 agosto. La Fipav ha dovuto assumere tale decisione con grande rammarico, ma in questo momento, come noto, in base alle disposizioni governative in essere (disciplina in vigore dal 7 agosto al 7 settembre in tema di spostamenti da/per l’estero) non è possibile raggiungere il paese balcanico. La Federazione Italiana Pallavolo ha cercato tutte le soluzioni possibili per poter consentire alla squadra di partecipare alla rassegna continentale, chiedendo alla CEV di posticipare lo svolgimento ... Leggi su sportfair

Una carriera eccezionale per uno schiacciatore potente, dalle leve molto lunghe, due braccia smisurate e due gambe che gli garantivano una elevazione, unita alla statura, per superare agevolmente i mu ...

Il ricordo di Bellagambi di Carlo Gobbi

Anche Aldo Bellagambi ci ha lasciati. Uno tra i guerrieri più importanti e determinanti di quell’epoca ormai lontana che si usa definire “dei pionieri”, ha messo lo zaino a terra. No, non era alpino, ...

