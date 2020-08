Palermo, ufficiale: Roberto Boscaglia è il nuovo tecnico. Domani la presentazione (Di martedì 18 agosto 2020) Mercoledì è il giorno di Roberto Boscaglia.Nella giornata di Domani, alle ore 12, presso Stadio "Renzo Barbera", verrà presentato alla stampa il nuovo allenatore a cui è stata affidata la guida tecnica della Prima Squadra. Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta.La conferenza stampa verrà trasmessa sui canali social ufficiali del club. Leggi su mediagol

