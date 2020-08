Palermo, tante incognite sul futuro degli under: il progetto giovani è al bivio. Situazione e dettagli (Di martedì 18 agosto 2020) "Palermo, il progetto giovani è al bivio".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sul calciomercato del Palermo, e soprattutto sul futuro dei giovani, alla luce dei nuovi regolamenti sulle liste, che pongono un limite massimo al numero di calciatori da poter tenere in rosa. L’organico ristretto a ventidue giocatori, dunque, potrebbe imporre un cambio di rotta sul mercato anche in casa rosanero dove alcuni under della passata stagione rischiano di non fare più parte del gruppo di mister Roberto Boscaglia, ancora in attesa di essere ufficializzato e presentato."Tra contratti non firmati e giocatori che si allenano altrove, sorgono i primi dubbi sul piano di far rientrare in Sicilia ... Leggi su mediagol

