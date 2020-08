Pagelle Lipsia-Psg 0-3: voti, tabellino semifinale Champions League 2019/2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Lipsia-Psg match valevole per la semifinale della Champions League 2019/2020. Non c’è storia a Lisbona con i ragazzi di Tuchel che passeggiano e conquistano la prima finale nella storia grazie alle reti di Marquinhos, Di Maria e Bernat. Finisce comunque una grande esperienza per la squadra tedesca che si è arresa solamente in semifinale, di seguito i voti della partita. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi 5; Klostermann 5 (38’ st Orban sv), Upamecano 6.5, Mukiele 5.5; Laimer 6 (17’ st Halstenberg 5.5), Kampl 6 (19’ st Adams 6), Sabitzer 6, Angeliño 6; Olmo 5 ... Leggi su sportface

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #LipsiaPsg: le PAGELLE e i VOTI della semifinale di #UCL - sportface2016 : #LipsiaPsg: le PAGELLE e i VOTI della semifinale di #UCL - 11contro11 : Le pagelle di #Lipsia-Atletico Madrid: cambi decisivi #AtleticoMadrid #ChampionsLeague #11contro11 - SPress24 : Le Pagelle di Lipsia-Atletico Madrid. L'allenatore giovane beffa Simeone - zazoomblog : PAGELLE LIPSIA ATLETICO MADRID – Top e flop della partita - #PAGELLE #LIPSIA #ATLETICO #MADRID -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Lipsia PAGELLE - Lipsia-Psg 0-3: voti, tabellino e ammonizioni semifinale Champions League Sportface.it Le pagelle dell'Atletico Madrid - Joao Felix è un vero gioiello. Diego Costa peggiore in campo

La seconda squadra a qualificarsi per le semifinali di Champions League (dopo il PSG di Neymar) è - a sorpresa - il Red Bull Lipsia. Protagonisti di un primo tempo discreto, gli… Leggi ...

Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante.

Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante. Vinto il quarto di finale di Champions League, ora in semifinale il Psg attende la vincente di ...

La seconda squadra a qualificarsi per le semifinali di Champions League (dopo il PSG di Neymar) è - a sorpresa - il Red Bull Lipsia. Protagonisti di un primo tempo discreto, gli… Leggi ...Atalanta-Paris Saint-Germain 1-2, le pagelle: non basta Pasalic. Gomez stecca la partita più importante. Vinto il quarto di finale di Champions League, ora in semifinale il Psg attende la vincente di ...